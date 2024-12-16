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РФ атакує укріплення ЗСУ на півдні Курахового: деталі від ОСУВ "Хортиця"

Понеділок 16 грудня 2024 10:40
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РФ атакує укріплення ЗСУ на півдні Курахового: деталі від ОСУВ "Хортиця" Ілюстративне фото: росіяни намагались штурмувати околиці Курахового 15 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія не полишає спроб атакувати позиції українських військових на південно-східній околиці та у міській забудові південної частини Курахового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли військові, протягом доби росіяни хотіли покращити своє тактичне положення. Тому вони атакували укріплення українських військових в районі Сторожевого, Даченського і південних околицях Зеленівки.

Ворог успіху там не мав і зазнав втрат, згодом штурм припинився. Однак внаслідок вогневого ураження укріплення на окремих позиціях зазнали руйнувань, що унеможливили їх подальше утримання

Водночас противник проводив активні штурмові дії в районі Нового Комара та в міській забудові Часового Яру. Також росіяни намагались штурмувати на південно-східній околиці та в міській забудові південної частини Курахового.

"Успенівський мішок"

Раніше інтерактивна карта DeepState оприлюднила дані, згідно з якими українські захисники потрапили в оперативне оточення під Кураховим. Офіційних коментарів про ситуацію поки немає.

Водночас в Інституті вивчення війни заявили, що на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Курахового.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі РБК-Україна заявив, що українським захисникам важливо ліквідувати російських солдатів і знищувати їхню техніку під Кураховим. Такі дії наближають оперативну паузу.

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