РФ атакує Україну дронами "Шахед": де загроза ударів
У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через атаку Росією дронами-камікадзе типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.
У вівторок, 30 вересня, ударні дрони залітали у повітряний простір України впродовж практично всього дня як малими так і великими групами.
Станом на 23:02 ворожі безпілотники рухалися:
- на Сумщині курсом на захід, на Чернігівщину;
- у напрямку Сум, із заходу;
- на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину;
- на Дніпропетровщині курсом на захід;
- на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.
Крім того, оголошено загрозу застосування ударних БпЛА для Донецької області, а також Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.
Станом на 23:46 ворожі "Шахеди" рухалися:
- у центрі Чернігівщини курсом на південь;
- на сході Дніпропетровщини курсом на південь.
Станом на 23:59 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні атаки росіян
Ввечері 30 вересня росіяни вдарили "Шахедами" по центру Дніпра.
Внаслідок обстрілу виникли пожежі, понівечені автомобілі, пошкоджено будівлі стоматології та медцентру. Постраждали близько 30 людей, є загиблий.
У Чернігівській області загарбники пошкодили залізничну інфраструктуру, через що затримується рух низки потягів.
Раніше президент Володимир Зеленський пригрозив влаштувати блекаут у Москві в разі масованих атак на енергетичну інфраструктуру України та ймовірний блекаут у Києві.