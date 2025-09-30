РФ атакує Україну дронами "Шахед": де загроза ударів

У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через атаку Росією дронами-камікадзе типу "Шахед".

У вівторок, 30 вересня, ударні дрони залітали у повітряний простір України впродовж практично всього дня як малими так і великими групами.

Станом на 23:02 ворожі безпілотники рухалися:

на Сумщині курсом на захід, на Чернігівщину;

у напрямку Сум, із заходу;

на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину;

на Дніпропетровщині курсом на захід;

на півдні Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

Крім того, оголошено загрозу застосування ударних БпЛА для Донецької області, а також Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

Станом на 23:46 ворожі "Шахеди" рухалися:

у центрі Чернігівщини курсом на південь;

на сході Дніпропетровщини курсом на південь.

Станом на 23:59 карта повітряних тривог України виглядала так: