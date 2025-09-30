РФ атакует Украину дронами "Шахед": где риск ударов
Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за атаки Россией дронами-камикадзе типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Во вторник, 30 сентября, ударные дроны залетали в воздушное пространство Украины в течение практически всего дня как малыми так и большими группами.
По состоянию на 23:02 вражеские беспилотники двигались:
- в Сумской области курсом на запад, на Черниговскую область;
- в направлении Сум, с запада;
- на юге Харьковской области, курсом на Днепропетровскую область;
- в Днепропетровской области курсом на запад;
- на юге Харьковской области, курсом на Днепропетровскую область.
Кроме того, объявлена угроза применения ударных БпЛА для Донецкой области, а также Изюмского и Купянского районов Харьковской области.
По состоянию на 23:46 движение вражеских "Шахедов" было зафиксировано:
- в центре Черниговской области курсом на юг;
- на востоке Днепропетровской области курсом на юг.
По состоянию на 00:16 вражеские беспилотники двигались на Сумы с севера и на юге Днепропетровской области курсом на Павлоград.
По состоянию на 23:59 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки россиян
Вечером 30 сентября россияне ударили "Шахедами" по центру Днепра.
В результате обстрела возникли пожары, изуродованы автомобили, повреждены здания стоматологии и медцентра. Пострадали около 30 человек, есть погибший.
В Черниговской области захватчики повредили железнодорожную инфраструктуру, из-за чего задерживается движение ряда поездов.
Ранее президент Владимир Зеленский пригрозил устроить блэкаут в Москве в случае массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины и вероятный блэкаут в Киеве.