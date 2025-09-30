РФ атакует Украину дронами "Шахед": где риск ударов

Во вторник, 30 сентября, ударные дроны залетали в воздушное пространство Украины в течение практически всего дня как малыми так и большими группами.

По состоянию на 23:02 вражеские беспилотники двигались:

в Сумской области курсом на запад, на Черниговскую область;

в направлении Сум, с запада;

на юге Харьковской области, курсом на Днепропетровскую область;

в Днепропетровской области курсом на запад;

на юге Харьковской области, курсом на Днепропетровскую область.

Кроме того, объявлена угроза применения ударных БпЛА для Донецкой области, а также Изюмского и Купянского районов Харьковской области.

По состоянию на 23:46 движение вражеских "Шахедов" было зафиксировано:

в центре Черниговской области курсом на юг;

на востоке Днепропетровской области курсом на юг.

По состоянию на 00:16 вражеские беспилотники двигались на Сумы с севера и на юге Днепропетровской области курсом на Павлоград.

По состоянию на 23:59 карта воздушных тревог Украины выглядела так: