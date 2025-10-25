РФ атакує Україну дронами, у Чернігові було чути вибух: де ще загроза ударів

У суботу ввечері, 25 жовтня, росіяни знову запустили ударні дрони в напрямку України. Наразі вибух звук вибуху було вже чути щонайменше в Чернігові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ і паблік "Суспільне Новини".
За даними військових, перші дрони ввечері були зафіксовані в Україні починаючи з 20:09. В цю хвилину Повітряні сили поінформували, що у Донецькій області, курсом на Дніпропетровську - летить група ударних безпілотників.
Згодом, дрони фіксувалися у Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.
"У Чернігові було чутно вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні о 22:25, перед попередженням про дрони в області.
За останніми даними, ворожі безпілотники летять на півночі Запоріжжя - курсом на північний схід
Станом на 23:00 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
Нагадаємо, в ніч на 25 жовтня росіяни також атакували Україну ударними дронами, а також балістичними ракетами. Зокрема, ворог випустив 9 балістичних ракет "Іскандер-М" і 62 безпілотники "Шахед" та дрони інших типів.
Станом на 9 ранку, сили ППО України збили 4 балістичні ракети і 50 безпілотників. Водночас було зафіксовано влучання п'яти ракет і 12 дронів на 11 локаціях.