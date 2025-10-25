РФ атакует Украину дронами, в Чернигове был слышен взрыв: где еще угроза ударов

По данным военных, первые дроны вечером были зафиксированы в Украине начиная с 20:09. В эту минуту Воздушные силы проинформировали, что в Донецкой области, курсом на Днепропетровскую - летит группа ударных беспилотников.

Впоследствии, дроны фиксировались в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

"В Чернигове был слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорилось в сообщении в 22:25, перед предупреждением о дронах в области.

По последним данным, вражеские беспилотники летят на севере Запорожья - курсом на северо-восток

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.