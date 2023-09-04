РФ атаковала юг Одесской области несколькими группами "Шахедов": что известно

Российские оккупанты этой ночью атаковали юг Одесской области, в частности Измаильский район, применяя ударные дроны типа "Шахед", которые запускали в несколько волн. В регионе работали средства противовоздушной обороны по вражеским целям.

Об этом 4 сентября сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ и главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера .

Такие удары по Одесской области продолжаются уже несколько часов. Так, об угрозе воздушной атаки противника в этом регионе военные проинформировали в два часа ночи.

Удары продолжались фактически до половины шестого утра, когда в Одесской области была объявлена отмена воздушной тревоги.

Под угрозу атаки попали Приморськое, Измаил и район, Килийский район - то есть юг Одесской области.

Войска РФ запустили несколько групп ударных БПЛА.с акватории Черного моря.

Как отмечал около 04:00 руководитель Одесской ОВА Олег Кипер, вражеская атака ударными дронами продолжалась часами. Чиновник призвал жителей Измаильского района находиться в укрытиях, а также соблюдать информтишину, не снимать и не выкладывать в интернете работу ПВО.

Очередные группы ударных БПЛА врага были также зафиксированы в Килийском районе - они двигались вдоль границы с Румынией.

Ближе к пяти утра в ВС заявили о новой группе дронов врага в акватории Черного моря - в направлении южных районов Одесской области.

"Движутся по тому же маршруту, что и предыдущие", - отметили военные. Кроме того, сообщается о группе ударных дронов в Килийском районе.

"Измаил - в вашем направлении ударные БпЛА, еще несколько в Килийском районе. Измаил – находитесь в укрытиях!" - призвали военные около 05:20.

Между тем, в местных пабликах и Telegram-каналах писали о взрывах в Измаильском районе, работе ПВО в регионе, и сообщают о сбитых целях противника.

Около половины шестого утра, когда отменили воздушную тревогу в Одесской области, в командовании Воздушных сил напомнили, что запрещено публиковать работу ПВО, и отметили, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет опубликована позже - после обобщения данных.

Атака РФ ночью 4 сентября и удары по портам Одесской области

Этой ночью российские захватчики в очередной раз устроили воздушную атаку по территории Украины. В командовании Воздушных сил предупреждали об угрозе применения врагом баллистических ракет для ударов, а также - ударных дронов.

В частности, такая опасность объявлялась не только для Одесской области, но также и для Херсонской.

Напомним также, что перед этим, в ночь на 3 сентября, войска РФ выпустили несколько волн "Шахедов" с южного и юго-восточного направления по припортовой инфраструктуре Подунавья в Одесской области.

Всего тогда оккупанты выпустили 25 дронов-камикадзе. Силы ПВО ВСУ сбили 22 из них. Еще три дрона ударили по одному из портов. По сообщениям местных СМИ, оккупанты атаковали порт Рени. Там возник пожар, два человека пострадали.