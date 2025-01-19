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РФ атакує Київську область дронами: працює ППО

Фото: українців закликали перебувати в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 19 січня, росіяни вкотре намагаються атакувати Київську область дронами. В регіоні працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської області військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 07:17.

Водночас українців закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. І крім того, не нехтувати правилами безпеки та залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 07:26 сигнал тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Житомирській областях.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері, російські загарбники теж запустили дрони по Київській області. Сили ППО працювали в регіоні та збивали ворожі БпЛА.

Приблизно за півгодини, вже в ніч на 19 січня, було чути вибухи в Києві. У столиці теж працювали ППО по дронах, які літали над містом.

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