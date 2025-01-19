РФ атакует Киевскую область дронами: работает ПВО

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 07:17.

В то же время украинцев призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. И кроме того, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:26 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.