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РФ атакует Киевскую область дронами: работает ПВО

Фото: украинцев призвали находиться в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 19 января, россияне в очередной раз пытаются атаковать Киевскую область дронами. В регионе работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской области военной администрации (КОВА).

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 07:17.

В то же время украинцев призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. И кроме того, не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Где объявили тревогу

По состоянию на 07:26 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

 

Напомним, вчера поздно вечером, российские захватчики тоже запустили дроны по Киевской области. Силы ПВО работали в регионе и сбивали вражеские БпЛА.

Примерно через полчаса, уже в ночь на 19 января, было слышно взрывы в Киеве. В столице тоже работали ПВО по дронам, которые летали над городом.

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