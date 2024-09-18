РФ атакує Кіровоградську область, в регіоні оголошено тривогу

"Ворог продовжує атакувати Кіровоградщину. Прошу не ігнорувати тривогу. Кропивничан - не викладати жодних фото й відео", - написав він.

Голова ОВА додав, що офіційна інформація з'явиться після завершення тривоги.

Вибухи у Кропивницькому

Близько 9:00 у Кропивницькому пролунали кілька вибухів. Вони сталися після того, як у Кіровоградській області було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу дронів РФ.

За даними на 9:17 тривогу оголошено у Кіровоградській, Сумській, Черкаській областях.

Карта тривог в Україні на 9:17 (t.me/alarmukraine)