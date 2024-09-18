РФ атакует Кировоградскую область, в регионе объявлена ​​тревога

Российские войска атакуют Кировоградскую область 18 сентября. Военные предупредили об угрозе дронов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.
"Враг продолжает атаковать Кировоградскую область. Прошу не игнорировать тревогу. Кропивничан - не выкладывать никаких фото и видео", - написал он.
Глава ОВА добавил, что официальная информация появится после завершения тревоги.
Около 9:00 в Кропивницком прогремели несколько взрывов. Они произошли после того, как в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали про угрозу дронов РФ.
По данным на 9:17 тревога объявлена в Кировоградской, Сумской, Черкасской областях.
Карта тревог в Украине на 9:17 (t.me/alarmukraine)
В Киеве в ночь на 18 сентября была объявлена воздушная тревога. Она была связана с угрозой вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".
В частности, ПВО работала в Киеве и в Киевской области. Кстати, около 2:00, взрывы раздавались в Кропивницком.
Позже выяснилось, что Россия нанесла ракетный удар по Николаевской области, а в Сумах под удар попали энергетические объекты.
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