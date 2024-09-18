Росія завдала ракетного удару по Миколаївській області: виникла пожежа

Російські окупанти у ніч на 18 вересня атакували Миколаївську область. Загарбники завдали ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Вибуховою хвилею пошкоджено сільськогосподарську техніку та зруйновано паркан", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникла пожежа сухої трави на території сільськогосподарського підприємства. Вогонь оперативно загасили пожежники.

Що ще відомо про нічну атаку

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух ударних дронів. "Шахеди" фіксували у Київській, Черкаській, Рівненській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій та Чернігівській областях.

На підступах до Києва працювала протиповітряна оборона. У зв'язку з цим у столиці лунали вибухи. Станом на ранок в областях триває бойова робота.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.