ua en ru
Ср, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія завдала ракетного удару по Миколаївській області: виникла пожежа

Миколаїв, Середа 18 вересня 2024 08:38
UA EN RU
Росія завдала ракетного удару по Миколаївській області: виникла пожежа Фото: РФ атакувала Миколаївську область 18 вересня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у ніч на 18 вересня атакували Миколаївську область. Загарбники завдали ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

Близько 03:45 окупанти атакували Баштанський район Миколаївської області. Попередньо, росіяни випустили авіаційну ракету Х-59.

Внаслідок бойової роботи та падіння уламків виникла пожежа сухої трави на території сільськогосподарського підприємства. Вогонь оперативно загасили пожежники.

"Вибуховою хвилею пошкоджено сільськогосподарську техніку та зруйновано паркан", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждалих немає.

Що ще відомо про нічну атаку

Цієї ночі російські загарбники вчергове атакували Україну. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски та рух ударних дронів. "Шахеди" фіксували у Київській, Черкаській, Рівненській, Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Вінницькій та Чернігівській областях.

На підступах до Києва працювала протиповітряна оборона. У зв'язку з цим у столиці лунали вибухи. Станом на ранок в областях триває бойова робота.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Пожежа Війна в Україні Війна Росії проти України Ракети
NEWS
За добу на фронті загинули понад 1100 солдатів: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ
За добу на фронті загинули понад 1100 солдатів: у ЗСУ розповіли про нові втрати РФ
DAILY
Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією
Роман Коткореспондент РБК-Україна Посол Василь Боднар: Туреччина продовжує бути активним посередником між Україною і Росією