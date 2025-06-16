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РФ атакує енергетику України, поки увага світу прикута до Близького Сходу, - Сибіга

Понеділок 16 червня 2025 11:25
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РФ атакує енергетику України, поки увага світу прикута до Близького Сходу, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні різко відреагували на ракетну атаку Росії по енергетичній інфраструктурі Кременчука. У МЗС назвали це частиною цинічної стратегії Москви - діяти, поки увага світу прикута до Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у сомережі Х.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Москва навмисно атакує українську енергосистему, поки світ фокусується на загостренні між Ізраїлем та Іраном.

Він підкреслив, що ці удари є спробою Росії посилити тиск і терор, водночас імітуючи готовність до мирного діалогу з Заходом. У такому контексті удари по Кременчуку виглядають особливо цинічно.

Сибіга закликав міжнародних партнерів не обмежуватися заявами, а вдарити по енергетичному серцю Росії.

Він зазначив, що для цього потрібно знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів, ввести додаткові обмеження проти тіньового флоту Росії та його капітанів, а також загалом посилити санкції проти енергетичного сектору РФ.

"Вдарте по Путіну там, де це боляче - це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", - наголосив міністр.

Найбільша атака на Кременчук

У ніч на 15 червня Росія завдала комбінованого удару по Кременчуку, застосувавши дрони та ракети різного типу. Це одна з наймасштабніших атак на місто з початку повномасштабної війни.

За даними місцевих медіа, у місті пролунали щонайменше 30 вибухів. У соцмережах поширюють фото потужних пожеж і наслідків руйнувань.

Голова Полтавської ОВА повідомив, що удари були спрямовані на об’єкти енергетичної та аграрної інфраструктури у Кременчуцькій громаді. Також пошкоджено житловий будинок, автомобіль і лінії електропередач.

Окремі руйнування зафіксували й у Чутівській громаді.

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