РФ атакує енергетику України, поки увага світу прикута до Близького Сходу, - Сибіга

В Україні різко відреагували на ракетну атаку Росії по енергетичній інфраструктурі Кременчука. У МЗС назвали це частиною цинічної стратегії Москви - діяти, поки увага світу прикута до Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у сомережі Х.

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Москва навмисно атакує українську енергосистему, поки світ фокусується на загостренні між Ізраїлем та Іраном.

Він підкреслив, що ці удари є спробою Росії посилити тиск і терор, водночас імітуючи готовність до мирного діалогу з Заходом. У такому контексті удари по Кременчуку виглядають особливо цинічно.

Сибіга закликав міжнародних партнерів не обмежуватися заявами, а вдарити по енергетичному серцю Росії.

Він зазначив, що для цього потрібно знизити граничну ціну на російську нафту до 30 доларів, ввести додаткові обмеження проти тіньового флоту Росії та його капітанів, а також загалом посилити санкції проти енергетичного сектору РФ.

"Вдарте по Путіну там, де це боляче - це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", - наголосив міністр.