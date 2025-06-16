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РФ атакует энергетику Украины, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку, - Сибига

Понедельник 16 июня 2025 11:25
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РФ атакует энергетику Украины, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку, - Сибига Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине резко отреагировали на ракетную атаку России по энергетической инфраструктуре Кременчуга. В МИД назвали это частью циничной стратегии Москвы - действовать, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в сомереже Х.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Москва намеренно атакует украинскую энергосистему, пока мир фокусируется на обострении между Израилем и Ираном.

Он подчеркнул, что эти удары являются попыткой России усилить давление и террор, одновременно имитируя готовность к мирному диалогу с Западом. В таком контексте удары по Кременчугу выглядят особенно цинично.

Сибига призвал международных партнеров не ограничиваться заявлениями, а ударить по энергетическому сердцу России.

Он отметил, что для этого нужно снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов, ввести дополнительные ограничения против теневого флота России и его капитанов, а также в целом усилить санкции против энергетического сектора РФ.

"Ударьте по Путину там, где это больно - это будет способствовать, а не препятствовать мирному процессу", - подчеркнул министр.

Крупнейшая атака на Кременчуг

В ночь на 15 июня Россия нанесла комбинированный удар по Кременчугу, применив дроны и ракеты различного типа. Это одна из самых масштабных атак на город с начала полномасштабной войны.

По данным местных СМИ, в городе прогремели по меньшей мере 30 взрывов. В соцсетях распространяют фото мощных пожаров и последствий разрушений.

Председатель Полтавской ОГА сообщил, что удары были направлены на объекты энергетической и аграрной инфраструктуры в Кременчугской общине. Также повреждены жилой дом, автомобиль и линии электропередач.

Отдельные разрушения зафиксировали и в Чутовской громаде.

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