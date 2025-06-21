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РФ атакує дронами з півночі: у Ніжині та Київській області лунали вибухи

Субота 21 червня 2025 21:13
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РФ атакує дронами з півночі: у Ніжині та Київській області лунали вибухи Фото: у Київській області працювали сили ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 21 червня, російські окупанти вкотре атакують Україну дронами. Зокрема, через пуск безпілотників з півночі, у двох областях вже лунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Ніжина Олександр Кодола та канал Київської обласної військової адміністрації.

Зокрема, близько години тому мер Ніжина (Чернігівська область) розповів, що на околиці міста пролунали більше десятка вибухів.

"Наразі зафіксовано 10 вибухів на околиці міста та 1 вибух за межами громади, в сусідньому населеному пункті. Наслідки атаки наразі встановлюються", - поінформував він.

Водночас у Київській ОВА написали, що станом на 19:42 в повітряному просторі регіону було зафіксовано безпілотники. У зв'язку з цим по ворожим цілях працювали сили ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 21:13 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Донецькій областях.

РФ атакує дронами з півночі: у Ніжині та Київській області лунали вибухи

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 21 червня Росія атакувала Україну, випустивши 272 дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори. Крім того, ворог запустив 8 ракет різних типів.

Станом на ранок, сили ППО України знешкодили 260 ворожих цілей. Серед них 140 дронів типу Shahed, і 112 ще були придушені за допомогою РЕБ або ж локально втрачені. Крім того, було збито 5 ракет.

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