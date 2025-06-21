Армія РФ атакувала Україну сотнями дронів та трьома видами ракет: ППО знищила 90% цілей

Російські війська у ніч на 21 червня атакували Україну сотнями ударних безпілотників, крилатими ракетами та балістикою. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області, падіння збитих уламків у 3-х локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічний обстріл 21 червня

Росіяни сьогодні вночі, 21 червня, атакували північні, центральні та південні регіони дронами та ракетами.

Основний удар ворог спрямував на Кременчук Полтавської області. Російські окупанти в ніч на 21 червня влучили в енергетичну інфраструктуру та відкриті території району.

За інформацією голови Полтавської ОВА Володимира Когута, більшість засобів ураження було збито силами ППО, але кілька влучань все ж завдали шкоди. На місці працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Внаслідок атаки одна людина отримала поранення середньої тяжкості. Мер Кременчука Віталій Малецький додав, що постраждали житлові квартали - пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, вибито вікна і зруйновано автомобілі.

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