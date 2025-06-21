РФ атакует дронами с севера: в Нежине и Киевской области раздавались взрывы
Вечером, 21 июня, российские оккупанты в очередной раз атакуют Украину дронами. В частности, из-за пуска беспилотников с севера, в двух областях уже раздавались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Нежина Александр Кодола и канал Киевской областной военной администрации.
В частности, около часа назад мэр Нежина (Черниговская область) рассказал, что на окраине города прогремели более десятка взрывов.
"Сейчас зафиксировано 10 взрывов на окраине города и 1 взрыв за пределами общины, в соседнем населенном пункте. Последствия атаки пока устанавливаются", - сообщил он.
В то же время в Киевской ОГА написали, что по состоянию на 19:42 в воздушном пространстве региона были зафиксированы беспилотники. В связи с этим по вражеским целям работали силы ПВО.
Где объявили тревогу
По состоянию на 21:13 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областях.
Обстрелы Украины
Напомним, в ночь на 21 июня Россия атаковала Украину, выпустив 272 дрона типа Shahed и беспилотники-имитаторы. Кроме того, враг запустил 8 ракет разных типов.
По состоянию на утро, силы ПВО Украины обезвредили 260 вражеских целей. Среди них 140 дронов типа Shahed, и 112 еще были подавлены с помощью РЭБ или же локально потеря. Кроме того, было сбито 5 ракет.
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