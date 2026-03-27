У РФ атаковано найбільший у Європі завод фосфорних добрив: виникла пожежа

04:15 27.03.2026 Пт
1 хв
Дрони вразили АТ "Апатит" - найбільший у Європі виробник фосфорних добрив і не тільки
aimg Маловічко Юлія
Фото: працівники МНС Росії (росЗМІ)

У Череповці РФ, що у Вологодській області, сталася пожежа - внаслідок атаки дронів спалахнуло підприємства АТ "Апатит", що виготовляє переважно фосфорні добрива.

"Череповець. Місцеві повідомляють, що було атаковано АТ "Апатит" (Череповецький хімічний кластер групи "ФосАгро")", - йдеться під відео НП.

Також відомо, що АТ "Апатит" - це найбільший у Європі виробник фосфоровмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а також один із лідерів у Росії за обсягами випуску NPK-добрив.

"Череповець, ситуація, щоб ви розуміли, вогню там бути не повинно, але все горить. Місцеві жителі кудись біжать", - написали під кадрами НП у Череповці.

Ще в пабліках повідомляють, що цієї ночі у Виборзі також була пожежа в районі порту Висоцьк.

