У РФ атаковано найбільший у Європі завод фосфорних добрив: виникла пожежа

"Череповець. Місцеві повідомляють, що було атаковано АТ "Апатит" (Череповецький хімічний кластер групи "ФосАгро")", - йдеться під відео НП.

Також відомо, що АТ "Апатит" - це найбільший у Європі виробник фосфоровмісних добрив, фосфорної та сірчаної кислот, а також один із лідерів у Росії за обсягами випуску NPK-добрив.

"Череповець, ситуація, щоб ви розуміли, вогню там бути не повинно, але все горить. Місцеві жителі кудись біжать", - написали під кадрами НП у Череповці.

Ще в пабліках повідомляють, що цієї ночі у Виборзі також була пожежа в районі порту Висоцьк.