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РФ з артилерії вдарила по Запорізькій області. Є загиблий та руйнування

Ілюстративне фото: РФ з артилерії вдарила по Запорізькій області (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російська армія сьогодні, 19 лютого, з артилерії обстріляла два села у Запорізькій області. Унаслідок цього загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Ще одне життя відібрав ворог під час обстрілу мирних населених пунктів Запорізької області", - написав Федоров.

За його даними, близько 15:00 росіяни обстріляли з артилерії два села Тернуватської громади Запорізького району.

У Лісному від кривавих рук ворога загинув чоловік. У Любицькому пошкоджено цивільну будівлю.

 

Атака "Шахедів"

Раніше ввечері у неділю, 18 лютого, у Харківській обласній військовій адміністрації поінформували про запуск російськими окупантами ударних дронів у бік України. Загроза атаки безпілотників була оголошена, зокрема, у Харківській області.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни запустили чотири "Шахеди", Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі безпілотники були знищені.

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Запорізька областьВійна Росії проти України