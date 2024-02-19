РФ з артилерії вдарила по Запорізькій області. Є загиблий та руйнування

"Ще одне життя відібрав ворог під час обстрілу мирних населених пунктів Запорізької області", - написав Федоров.

За його даними, близько 15:00 росіяни обстріляли з артилерії два села Тернуватської громади Запорізького району.

У Лісному від кривавих рук ворога загинув чоловік. У Любицькому пошкоджено цивільну будівлю.

Атака "Шахедів"

Раніше ввечері у неділю, 18 лютого, у Харківській обласній військовій адміністрації поінформували про запуск російськими окупантами ударних дронів у бік України. Загроза атаки безпілотників була оголошена, зокрема, у Харківській області.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни запустили чотири "Шахеди", Силами та засобами протиповітряної оборони усі ворожі безпілотники були знищені.

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