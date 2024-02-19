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РФ из артиллерии ударила по Запорожской области. Есть погибший и разрушение

Иллюстративное фото: РФ по артиллерии ударила по Запорожской области (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Российская армия сегодня, 19 февраля, из артиллерии обстреляла два села в Запорожской области. В результате погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

"Еще одну жизнь отобрал враг при обстреле мирных населенных пунктов Запорожской области", - написал Федоров.

По его данным, около 15:00 россияне обстреляли из артиллерии два села Терноватской общины Запорожского района.

В Лесном от кровавых рук врага погиб мужчина. В Любицком повреждено гражданское здание.

Атака "Шахедов"

Ранее вечером в воскресенье, 18 февраля, в Харьковской областной военной администрации проинформировали о запуске российскими оккупантами ударных дронов в сторону Украины. Угроза атаки беспилотников была объявлена в частности в Харьковской области.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне запустили четыре "Шахеда", Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские беспилотники были уничтожены.

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