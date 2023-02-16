РФ з артилерії та мінометів обстріляла сім громад у Сумській області

У четвер, 16 лютого, російські військові обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів. Під ворожу атаку потрапили сім громад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"Протягом дня ворог здійснив обстріли 7 територіальних громад області. Було зафіксовано 69 прильотів та скидання з БпЛА 1 вибухового пристрою", - йдеться у повідомленні.
"На щастя, без людських жертв", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що російські військові за добу 15 лютого понад 30 разів обстріляли населені пункти Сумської області.
Російські окупанти позавчора, 14 лютого, обстріляли три громади Сумської області. Для атак вони використовували дрони, міномети та гранатомети.
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