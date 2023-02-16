РФ из артиллерии и минометов обстреляла семь громад в Сумской области

В четверг, 16 февраля, российские военные обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов. Под вражескую атаку попали семь общин.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня враг осуществил обстрелы 7 территориальных общин области. Были зафиксированы 69 прилетов и сброс с БпЛА 1 взрывного устройства", - говорится в сообщении.
"К счастью, без человеческих жертв", - добавили в ОВА.
Напомним, что российские военные в сутки 15 февраля более 30 раз обстреляли населенные пункты Сумской области.
Российские оккупанты позавчера, 14 февраля, обстреляли три общины Сумской области. Для атак они использовали дроны, минометы и гранатометы.
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