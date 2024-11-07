Просто дві стіни не допоможе. Експерти розповіли, як захиститися від термобаричних "Шахедів"
Росія почала активно застосовувати на дронах типу Shahed-136 термобаричну бойову частину, яка значно підвищує загрозу під час атаки на приміщення. Мова йде про ТБ БЧ-50, про яку вперше стало відомо ще у квітні 2024, втім, сьогодні ворог почав використовувати модифікацію більш масово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Що таке термобарична бойова частина
Деталі про бойову частину ТБ БЧ-50 стали відомі завдяки зламу серверів російської компанії "Алабуга" у Татарстані, де здійснюється виробництво та модернізація цих дронів.
Термобарична бойова частина ТБ БЧ-50 важить 52,4 кг і має подвійний ефект: термобаричний та уламковий. Окрім сильного вибуху, що створює високотемпературну хвилю, вона містить 2306 уражаючих елементів у вигляді кульок діаметром 9 мм, що посилює її руйнівну силу.
У сучасних однотактових боєприпасах після активації ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші, яка вступає в реакцію з навколишнім повітрям і з самою собою. Це призводить до утворення так званої "вогняної хмари" з температурою від 2400 до 2600 градусів, яка розповсюджується по всій площі. Ударна ж хвиля, своєю чергою, здатна спричинити серйозні пошкодження органів, таких як легені, органи слуху та інші тканини.
Як захистити себе від термобаричної бойової частини
У випадку підриву термобаричної бойової частини в житловому приміщенні захиститися від її дії набагато складніше. Вогняна хмара, що утворюється після вибуху, заповнить всю площу квартири, охоплюючи всі приміщення, і її висока температура та ударна хвиля можуть завдати смертельних пошкоджень.
Натомість при застосуванні осколково-фугасних боєприпасів існує шанс уникнути серйозних травм, якщо дотримуватися правила "двох стін".
Саме тому до відомого правила, що у разі відсутності можливості потрапити в укриття потрібно залишатися в приміщенні, яке відділене від вулиці хоча б двома стінами, можна додати ще одне важливе правило - зачиняти міжкімнатні двері. Це допоможе зменшити розповсюдження термобаричної суміші в приміщенні.
Так чи інакше, найкращим способом убезпечити себе є перебування в укритті.
Обстріли України
З початку повномасштабної війни обстріли з боку російських терористів українських міст і селищ стали частиною повсякденного життя. Ворог активно використовує різні типи зброї, серед яких ракети, керовані авіаційні бомби (КАБ) та дрони-камікадзе.
Останні місяці спостерігається помітне збільшення кількості нічних атак за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА), що значно підвищує ризики для цивільних осіб.
Експерт з авіаційних систем Костянтин Криволап розповів, чи може Росія виснажити українську протиповітряну оборону (ППО) за допомогою масованих запусків дронів.
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