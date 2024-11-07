Просто две стены не поможет. Эксперты рассказали, как защититься от термобарических "Шахедов"

Россия начала активно применять на дронах типа Shahed-136 термобарическую боевую часть, которая значительно повышает угрозу при атаке на помещение. Речь идет о ТБ БЧ-50, о которой впервые стало известно еще в апреле 2024 года, впрочем, сегодня враг начал использовать модификацию более массово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express .

Что такое термобарическая боевая часть

Детали о боевой части ТБ БЧ-50 стали известны благодаря взлому серверов российской компании "Алабуга" в Татарстане, где осуществляется производство и модернизация этих дронов.

Термобарическая боевая часть ТБ БЧ-50 весит 52,4 кг и имеет двойной эффект: термобарический и осколочный. Кроме сильного взрыва, создающего высокотемпературную волну, она содержит 2306 поражающих элементов в виде шариков диаметром 9 мм, что усиливает ее разрушительную силу.

В современных однотактных боеприпасах после активации инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая вступает в реакцию с окружающим воздухом и с самой собой. Это приводит к образованию так называемого "огненного облака" с температурой от 2400 до 2600 градусов, которое распространяется по всей площади. Ударная же волна, в свою очередь, способна вызвать серьезные повреждения органов, таких как легкие, органы слуха и другие ткани.

Как защитить себя от термобарической боевой части

В случае подрыва термобарической боевой части в жилом помещении защититься от ее воздействия гораздо сложнее. Огненное облако, образующееся после взрыва, заполнит всю площадь квартиры, охватывая все помещения, и его высокая температура и ударная волна могут нанести смертельные повреждения.

Зато при применении осколочно-фугасных боеприпасов существует шанс избежать серьезных травм, если придерживаться правила "двух стен".

Именно поэтому к известному правилу, что в случае отсутствия возможности попасть в укрытие нужно оставаться в помещении, которое отделено от улицы хотя бы двумя стенами, можно добавить еще одно важное правило - закрывать межкомнатные двери. Это поможет уменьшить распространение термобарической смеси в помещении.

Так или иначе, лучшим способом обезопасить себя является пребывание в укрытии.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны обстрелы со стороны российских террористов украинских городов и поселков стали частью повседневной жизни. Враг активно использует различные типы оружия, среди которых ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и дроны-камикадзе.

Последние месяцы наблюдается заметное увеличение количества ночных атак с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что значительно повышает риски для гражданских лиц.

Эксперт по авиационным системам Константин Криволап рассказал, может ли Россия истощить украинскую противовоздушную оборону (ПВО) с помощью массированных запусков дронов.