РФ активізувалась на Покровському напрямку, там триває 17 боїв, - Генштаб

За даними Генштабу, станом на 17:30 вівторка, 4 червня, загальна кількість бойових зіткнень з початку поточної доби зросла до 64.

Російські війська зі своєї території продовжують бити артилерією по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Було завдано ударів по Хрінівці, Старій Гуті, по Хліборобу, по Михальчиній Слободі.

Окрім того під ударами РФ перебуває Харківська область. По Вовчанську російські військові завдали три авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, Оскіл та Ветеринарне атакували вертольотами МІ-8 з використанням по 10 НАРів на кожен населений пункт.

Загалом, на цьому напрямку від початку доби відбулося три боєзіткнення без успіху для противника.

Ворог не збавляє темпів на Покровському напрямку. Там від початку доби підрозділи Сил оборони тут відбили вже 16 штурмових дій окупантів. Наразі ще 17 боїв тривають. Противник атакує за підтримки авіації. По Архангельському завдано удару трьома КАБами, Новоселівку Першу агресор атакував 10 НАРами.

Ситуація на фронтах

На Куп’янському напрямку російські окупанти дещо активізувалися та застосовують авіацію. Вісім штурмових дій ворога наші захисники відбили. Ще триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Сили оборони дають гідну відсіч противнику.

На Краматорському напрямку триває бій в районі Андріївки. Водночас, ворожого ракетного удару зазнало місто Слов’янськ. Також від ударів російської авіації постраждали Дружба (противник застосував 16 некерованих авіаційних ракет) та Північне (10 НАРів).

На Курахівському напрямку загальна кількість атак зросла до чотирьох. Наші захисники успішно відбили дві штурмові дії російських загарбників. Ще дві тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки. По Водяному противник завдав удару двома КАБами та 20 НАРами.

На Времівському напрямку ворог продовжує атакувати за підтримки авіації. На даний час там три атаки ворога успішно відбито, ще дві - тривають в районі Урожайного.

На решті напрямків – без особливих змін.

Наступ Росії

За даними ISW, ворог продовжує свій наступ у Харківській області. Однак ЗСУ відбивають атаки росіян та подекуди повертають позиції.

Станом на ранок, 4 червня, ЗСУ ліквідували ще 1290 російських терористів. Станом на сьогодні загальні втрати ворога у живій силі складають 512 420 солдатів.

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