РФ активизировалась на Покровском направлении, там продолжаются 17 боев, - Генштаб

По данным Генштаба, по состоянию на 17:30 вторника, 4 июня, общее количество боевых столкновений с начала текущих суток возросло до 64.

Российские войска со своей территории продолжают бить артиллерией по приграничью Сумской и Черниговской областей. Были нанесены удары по Хреновке, Старой Гуте, по Хлеборобу, по Михальчиной Слободе.

Кроме того, под ударами РФ находится Харьковская область. По Волчанску российские военные нанесли три авиационных удара с применением семи КАБов, Оскол и Ветеринарное атаковали вертолетами МИ-8 с использованием по 10 НАРов на каждый населенный пункт.

В общем, на этом направлении с начала суток произошло три боестолкновения без успеха для противника.

Враг не сбавляет темпов на Покровском направлении. Там с начала суток подразделения Сил обороны здесь отбили уже 16 штурмовых действий оккупантов. Сейчас еще 17 боев продолжаются. Противник атакует при поддержке авиации. По Архангельскому нанесен удар тремя КАБами, Новоселовку Первую агрессор атаковал 10 НАРами.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении российские оккупанты несколько активизировались и применяют авиацию. Восемь штурмовых действий врага наши защитники отбили. Еще продолжаются три боестолкновения вблизи Стельмаховки и Берестового. Силы обороны дают достойный отпор противнику.

На Краматорском направлении продолжается бой в районе Андреевки. В то же время, вражескому ракетному удару подвергся город Славянск. Также от ударов российской авиации пострадали Дружба (противник применил 16 неуправляемых авиационных ракет) и Северное (10 НАРов).

На Кураховском направлении общее количество атак возросло до четырех. Наши защитники успешно отбили два штурмовых действия российских захватчиков. Еще две продолжаются вблизи Красногоровки и Парасковиевки. По Водяному противник нанес удар двумя КАБами и 20 НАРами.

На Времовском направлении враг продолжает атаковать при поддержке авиации. В настоящее время там три атаки врага успешно отбиты, еще две - продолжаются в районе Урожайного.

На остальных направлениях - без особых изменений.

Наступление России

По данным ISW, враг продолжает свое наступление в Харьковской области. Однако ВСУ отбивают атаки россиян и кое-где возвращают позиции.

По состоянию на утро, 4 июня, ВСУ ликвидировали еще 1290 российских террористов. По состоянию на сегодняшний день общие потери врага в живой силе составляют 512 420 солдат.

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