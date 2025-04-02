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РФ активізувалась на Лиманському напрямку: в ОСУВ "Хортиця" озвучили причину

Середа 02 квітня 2025 16:50
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РФ активізувалась на Лиманському напрямку: в ОСУВ "Хортиця" озвучили причину Архівне фото: РФ активізувалась на Лиманському напрямку (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На Лиманському напрямку росіяни намагаються відбити втрачені позиції після боїв з Третьою штурмовою бригадою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, на Лиманському напрямку ворог використовує легку техніку, зокрема мотоцикли.

"Там росіяни отримали прочухана від 3-ї штурмової. Після цього вони посилили тиск, щоб відбивати ті позиції, які вони частково втратили…Тому підвищилась інтенсивність саме на тому напрямку й вона там зараз досить висока", - розповів Трегубов.

Він зауважив, що в цілому Лиманський напрямок не найбільш інтенсивний. Однак періодично там відбуваються "цікаві моменти", зокрема, росіяни використовують для штурмів мотоцикли.

"Інколи відбуваються атаки на кількох десятках мотоциклів", - сказав речник.

Ситуація на Лиманському напрямку

Варто зауважити, що у свіжому звіті Інституту вивчення війни заявлялось про те, що російська армія нібито має десятикратну перевагу в живій силі поблизу міста Лиман у Донецькій області та готується до подальшого масштабного наступу в цьому районі.

"Російське військове командування, схоже, посилює та заміщує втрати особового складу серед передових підрозділів 3-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій, оскільки ці формування перебувають у цьому районі щонайменше з 2023 року і, схоже, жодного разу не виводилися на відпочинок та відновлення", - зазначають в ISW.

Напередодні в ОСУВ "Хортиця" показали, як відбивають російські штурми на Лиманському напрямку. Зазначається, що противник діє переважно піхотними групами й використовує добре підготовлених контрактників.

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