Росіяни розширюють плацдарм біля Лиману: в ISW розкрили плани агресора

Російська армія має десятикратну перевагу в живій силі поблизу міста Лиман у Донецькій області та готується до подальшого масштабного наступу в цьому районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Оприлюднені 28 березня та геолокалізовані 1 квітня кадри, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Новолюбівки (на північний схід від Лиману) та, ймовірно, захопили це село. Також росіяни нещодавно реалізували підтверджене просування на південний схід від Нового (на захід від Новолюбівки).

31 березня український військовий аналітик Костянтин Машовець заявив, що російські війська просунулися до південної околиці Катеринівки (на північний захід від Новолюбівки).

В ISW нагадали, що на початку січня армія РФ просунулася через річку Жеребець на західний (правий) берег і впродовж останніх трьох місяців повільно розширювала свій плацдарм на правому березі.

"Російські війська почали спроби витіснити українські сили з їхніх позицій на східному (лівому) березі річки Жеребець наприкінці 2023 року і лише нещодавно створили відносно стабільний плацдарм, з якого можуть розпочати подальші наступальні операції", - зазначили в Інституті вивчення війни.

У звіті також зазначається, що російські військові блогери та Машовець послідовно приписують початкове просування на західний берег, а згодом і розширення плацдарму, елементам 144-ї та 3-ї мотострілецьких дивізій (20-та загальновійськова армія Московського військового округу).

Десятикратна перевага

Аналітики ISW переконані, що російські війська, схоже, використовують значну перевагу в живій силі для просування в цьому районі. Речник української бригади, що діє на Лиманському напрямку, 31 березня заявив, що з січня 2025 року росіяни проводять майже виключно піхотні атаки в цьому районі та рідко використовують бронетехніку.

В Інституті вивчення війни також не бачили відеозаписів будь-яких помітних російських механізованих атак у цьому районі в 2025 році.

Українське угруповання "Хортиця" 31 березня повідомило, що російські війська посилили піхотні атаки на Лиманському напрямку і мають суттєво більше сил у цьому районі, переважно добре підготовлених військовослужбовців-контрактників. Інша українська бригада, що діє на Лиманському напрямку, 24 березня повідомила, що на деяких ділянках у цих районах війська РФ мають десятикратну перевагу в живій силі над Силами оборони.

"Російське військове командування, схоже, посилює та заміщує втрати особового складу серед передових підрозділів 3-ї та 144-ї мотострілецьких дивізій, оскільки ці формування перебувають у цьому районі щонайменше з 2023 року і, схоже, жодного разу не виводилися на відпочинок та відновлення", - зазначають в ISW.

Два плацдарми - в один

У звіті також припускається, що російські війська можуть використати свій розширений плацдарм на північний схід від Лиману для підтримки захоплення Борової або Лиману в найближчі місяці.

В ISW зазначили, що російські війська спочатку зосередилися на просуванні з Іванівки в напрямку Колодязів (на південний захід від Іванівки) в загальному напрямку на Лиман, але останнім часом, схоже, переорієнтували свої зусилля на просування на північний захід від Іванівки в напрямку Нового і Катеринівки в загальному напрямку на Борову.

Один із російських військових блогерів 1 квітня зазначив, що російські війська намагаються з'єднати свій плацдарм біля Новолюбівки з меншим плацдармом на західному березі біля Макіївки (приблизно за вісім кілометрів). Росіяни, ймовірно, намагаються об'єднати ці плацдарми, щоб створити стійкий виступ для підтримки атак на південний схід від Борової.

Таким чином, росіяни, можливо, створюють плацдарм на північний схід від Лиману для підтримки майбутніх наступальних операцій проти південного краю лінії Новосергіївка - Дружелюбівка - Новий Мир (на схід та південний схід від Борової).

"Російське військове командування може спробувати обійти українську оборону в цих населених пунктах з флангу, щоб змусити українські війська відступити і створити умови для російського наступу на схід від Борової і вглиб її території в найближчі місяці", - зазначають в ISW.

В Інституті додали, що росіяни також можуть спробувати використати розширення плацдарму на західному березі річки Жеребець біля Іванівки для підтримки майбутніх російських операцій із захоплення Лиману.

"Подальше просування російських військ у напрямку Борової та Лиману є частиною тривалих зусиль Росії, спрямованих на те, щоб витіснити українські сили з позицій на східному березі річки Оскіл і просунутися далі в західну частину Харківської області, а також створити умови для наступу на пояс українських укріплень в Донецькій області з півночі", - переконані в Інституті вивчення війни.

Захоплення Луганської області та переговори

Крім того, в ISW переконані, що російські війська також можуть використати свій плацдарм на північний схід від Лиману для захоплення решти одного відсотка Луганської області, що перебуває під контролем України.

В Інституті вивчення війни не виключають, що Кремль, ймовірно, використає друге захоплення й утримання Луганської області для отримання важелів впливу під час поточних переговорів про припинення вогню і майбутніх мирних переговорів.

"ISW продовжує вважати, що російські офіційні особи навмисно затягують перемир'я і мирні переговори в надії отримати більше території, щоб мати більше важелів впливу під час майбутніх мирних переговорів", - йдеться у звіті.