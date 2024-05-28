РФ активізувала рекрутинг в Африці, відправляє на війну за 2 тисячі доларів, - ГУР

У тому ж числі рекрутинг було активізовано в Руанді, Бурунді, Конго та Уганді.

Вербуванням займається спеціально створений підрозділ Міністерства оборони Росії.

Найманців заманюють на війну грошовою виплатою у розмірі 2 тисяч доларів за підписання контракту. Зокрема обіцяють щомісячне забезпечення у вигляді:

2,2 тисячі доларів;

медичного страхування.

Також пропонують російський паспорт для найманця та членам його родини.

Розвідка також нагадує й про те, як раніше найманці з Непалу, яких завербувала Росія, масово дезертували з окупаційної армії через численні втрати та відношення з боку російських терористів.

Найманці Росії

Додамо, що Росія через втрати намагається залучити іноземних добровольців для їх подальшої участі у війні. Як розповідав раніше "Центр національного спротиву", країна-терорист вже завербувала десятки тисяч громадян Азії та Африки.