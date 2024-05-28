РФ активизировала рекрутинг в Африке, отправляет на войну за 2 тысячи долларов, - ГУР

В том же числе рекрутинг был активизирован в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

Вербовкой занимается специально созданное подразделение Министерства обороны России.

Наемников заманивают на войну денежной выплатой в размере 2 тысяч долларов за подписание контракта. В частности обещают ежемесячное обеспечение в виде:

2,2 тысячи долларов;

медицинского страхования.

Также предлагают российский паспорт для наемника и членам его семьи.

Разведка также напоминает и о том, как ранее наемники из Непала, которых завербовала Россия, массово дезертировали из оккупационной армии из-за многочисленных потерь и отношения со стороны российских террористов.

Наемники России

Добавим, что Россия из-за потерь пытается привлечь иностранных добровольцев для дальнейшего участия в войне. Как рассказывал ранее "Центр национального сопротивления", страна-террорист уже завербовала десятки тысяч граждан Азии и Африки.