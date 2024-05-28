РФ активизировала рекрутинг в Африке, отправляет на войну за 2 тысячи долларов, - ГУР

Россия-террорист Россия активизировала кампанию по набору наемников в центральной Африке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Украины.
В том же числе рекрутинг был активизирован в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.
Вербовкой занимается специально созданное подразделение Министерства обороны России.
Наемников заманивают на войну денежной выплатой в размере 2 тысяч долларов за подписание контракта. В частности обещают ежемесячное обеспечение в виде:
Также предлагают российский паспорт для наемника и членам его семьи.
Разведка также напоминает и о том, как ранее наемники из Непала, которых завербовала Россия, массово дезертировали из оккупационной армии из-за многочисленных потерь и отношения со стороны российских террористов.
Добавим, что Россия из-за потерь пытается привлечь иностранных добровольцев для дальнейшего участия в войне. Как рассказывал ранее "Центр национального сопротивления", страна-террорист уже завербовала десятки тысяч граждан Азии и Африки.
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