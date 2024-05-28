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РФ активизировала рекрутинг в Африке, отправляет на войну за 2 тысячи долларов, - ГУР

Фото: РФ активизировала рекрутинг в Африке, отправляет на войну за 2 тысячи долларов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия-террорист Россия активизировала кампанию по набору наемников в центральной Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Украины.

В том же числе рекрутинг был активизирован в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде. 

Вербовкой занимается специально созданное подразделение Министерства обороны России. 

Наемников заманивают на войну денежной выплатой в размере 2 тысяч долларов за подписание контракта. В частности обещают ежемесячное обеспечение в виде:

  • 2,2 тысячи долларов; 
  • медицинского страхования. 

Также предлагают российский паспорт для наемника и членам его семьи. 

Разведка также напоминает и о том, как ранее наемники из Непала, которых завербовала Россия, массово дезертировали из оккупационной армии из-за многочисленных потерь и отношения со стороны российских террористов.

Наемники России

Добавим, что Россия из-за потерь пытается привлечь иностранных добровольцев для дальнейшего участия в войне. Как рассказывал ранее "Центр национального сопротивления", страна-террорист уже завербовала десятки тысяч граждан Азии и Африки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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