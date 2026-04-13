РФ активізувала наступ на Сумщині: Трегубов розповів про ситуацію біля кордону

За словами Трегубов, росіяни помітно активізувалися на Сумщині.

"Принаймні у нашій зоні, і в Грабовському, і на північ від нього. Там є ще одна зона вклинення", - повідомив він.

Речник уточнив, що йдеться про обмежене просування - приблизно на 1-1,5 км від державного кордону.

Він наголосив, що навіть такі незначні просування залишаються небезпечними, оскільки свідчать про наміри російських військ закріплюватися та поступово розширювати присутність у прикордонних районах

"Йдеться про невеликі відстані - 1-1,5 км від кордону, але все одно неприємно", - додав Трегубов.