РФ активізувала наступ на Сумщині: Трегубов розповів про ситуацію біля кордону

11:59 13.04.2026 Пн
2 хв
Речник ЗСУ пояснив, наскільки критичним є просування ворога
aimg Ірина Глухова
Фото: українські військові на фронті (Getty Images)

Російські окупанти посилили тиск на Сумському напрямку. Ворог намагається розширити зони контролю у прикордонних районах.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За словами Трегубов, росіяни помітно активізувалися на Сумщині.

"Принаймні у нашій зоні, і в Грабовському, і на північ від нього. Там є ще одна зона вклинення", - повідомив він.

Речник уточнив, що йдеться про обмежене просування - приблизно на 1-1,5 км від державного кордону.

Він наголосив, що навіть такі незначні просування залишаються небезпечними, оскільки свідчать про наміри російських військ закріплюватися та поступово розширювати присутність у прикордонних районах

"Йдеться про невеликі відстані - 1-1,5 км від кордону, але все одно неприємно", - додав Трегубов.

Порушення перемир’я на Великдень

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти використали так зване "великоднє перемир'я" для перегрупування сил і перекидання техніки на фронт.

Як зазначав речник Віктор Трегубов, загальна бойова активність залишалася на звичному рівні, зокрема на Лиманському, Харківському та частково Сумському напрямках.

Водночас у ніч на Великдень російські війська атакували медичний автомобіль у Глухівська громада.

Крім того, під час дії "перемир'я" окупанти завдали удару по евакуаційній групі на Запоріжжі. Атака сталася близько 17:30, хоча режим припинення вогню мав розпочатися о 16:00.

