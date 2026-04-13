РФ активизировала наступление на Сумщине: Трегубов рассказал о ситуации возле границы

По словам Трегубова, россияне заметно активизировались на Сумщине.

"По крайней мере в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там есть еще одна зона вклинения", - сообщил он.

Спикер уточнил, что речь идет об ограниченном продвижении - примерно на 1-1,5 км от государственной границы.

Он подчеркнул, что даже такие незначительные продвижения остаются опасными, поскольку свидетельствуют о намерениях российских войск закрепляться и постепенно расширять присутствие в приграничных районах

"Речь идет о небольших расстояниях - 1-1,5 км от границы, но все равно неприятно", - добавил Трегубов.