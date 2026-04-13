РФ активизировала наступление на Сумщине: Трегубов рассказал о ситуации возле границы

Российские оккупанты усилили давление на Сумском направлении. Враг пытается расширить зоны контроля в приграничных районах.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
По словам Трегубова, россияне заметно активизировались на Сумщине.
"По крайней мере в нашей зоне, и в Грабовском, и к северу от него. Там есть еще одна зона вклинения", - сообщил он.
Спикер уточнил, что речь идет об ограниченном продвижении - примерно на 1-1,5 км от государственной границы.
Он подчеркнул, что даже такие незначительные продвижения остаются опасными, поскольку свидетельствуют о намерениях российских войск закрепляться и постепенно расширять присутствие в приграничных районах
"Речь идет о небольших расстояниях - 1-1,5 км от границы, но все равно неприятно", - добавил Трегубов.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты использовали так называемое "пасхальное перемирие" для перегруппировки сил и переброски техники на фронт.
Как отмечал спикер Виктор Трегубов, общая боевая активность оставалась на обычном уровне, в частности на Лиманском, Харьковском и частично Сумском направлениях.
В то же время в ночь на Пасху российские войска атаковали медицинский автомобиль в Глуховской общине.
Кроме того, во время действия "перемирия" оккупанты нанесли удар по эвакуационной группе в Запорожье. Атака произошла около 17:30, хотя режим прекращения огня должен был начаться в 16:00.