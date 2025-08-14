РФ активізувала кампанію дискредитації України перед самітом на Алясці: про що мова
Напередодні саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці російські інформаційні ресурси посилили кампанію дискредитації України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними центру, напередодні зустрічі Трампа з Путіним на Алясці російські інфоресурси посилили кампанію зі звинувачення України у начебто порушенні нею норм міжнародного гуманітарного права.
Пропагандисти заявляють про нібито:
- завдання Збройними силами України ударів по цивільному населенню РФ,
- "підготовці провокацій з використанням західних медіа",
- "концентрації українських спецпризначенців на деяких ділянках кордону".
Крім того, ФСБ поширює інформацію про буцімто знищення разом з Міноборони РФ "виробництва українських далекобійних ракет "Сапсан", якими Україна нібито планувала завдати удару по Москві, Мінську та стратегічних об’єктах вглибині РФ "з дозволу НАТО".
"Ці маніпуляції мають на меті зменшити міжнародну підтримку України, виставити її як державу-терориста та агресора, підірвати підтримку України, й обґрунтувати відмову кремля від будь-яких мирних ініціатив, зокрема щодо припинення вогню", - наголосили в ЦПД.
Зауважимо, що раніше сьогодні в центрі повідомили, що російський диктатор Володимир Путін планує використати під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом географічні карти, щоб вкотре просунути пропагандистську тезу про нібито "штучність" України.
