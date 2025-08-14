ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ активизировала кампанию дискредитации Украины перед саммитом на Аляске: о чем речь

Россия, Четверг 14 августа 2025 15:36
UA EN RU
РФ активизировала кампанию дискредитации Украины перед саммитом на Аляске: о чем речь Фото: американский президент Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Накануне саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске российские информационные ресурсы усилили кампанию дискредитации Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным центра, накануне встречи Трампа с Путиным на Аляске российские инфоресурсы усилили кампанию по обвинению Украины в якобы нарушении ею норм международного гуманитарного права.

Пропагандисты заявляют о якобы:

  • нанесении Вооруженными силами Украины ударов по гражданскому населению РФ,
  • "подготовке провокаций с использованием западных медиа",
  • "концентрации украинских спецназовцев на некоторых участках границы".

Кроме того, ФСБ распространяет информацию о якобы уничтожении вместе с Минобороны РФ "производства украинских дальнобойных ракет "Сапсан", которыми Украина якобы планировала нанести удар по Москве, Минску и стратегическим объектам в глубине РФ "с разрешения НАТО".

"Эти манипуляции имеют целью уменьшить международную поддержку Украины, выставить ее как государство-террориста и агрессора, подорвать поддержку Украины, и обосновать отказ кремля от любых мирных инициатив, в частности о прекращении огня", - отметили в ЦПД.

Заметим, что ранее сегодня в центре сообщили, что российский диктатор Владимир Путин планирует использовать во время встречи с президентом США Дональдом Трампом географические карты, чтобы в очередной раз продвинуть пропагандистский тезис о якобы "искусственности" Украины.

Подробнее о намерениях Путина, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время в отдельном материале РБК-Украина можно узнать больше подробностей о предстоящей встрече лидеров США и России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Украина Война России против Украины
Новости
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия