РФ активізує використання хімічної зброї в Україні: Каллас назвала кількість атак

Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала хімічну зброю проти України щонайменше 9 тисяч разів і зараз нарощує її використання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Виступаючи перед журналістами після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, Каллас навела звіти німецької та нідерландської розвідок, які свідчать про те, що РФ застосувала хімічну зброю щонайменше 9 тисяч разів з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зараз країна-агресор нарощує її використання.

"Оскільки розвідувальні служби заявляють про посилення цієї ситуації, я вважаю, що це (застосування Росією хімічної зброї - ред.) викликає велике, велике занепокоєння", - зазначила вона..

Головний дипломат ЄС наголосила, що це показує, що Росія хоче завдати якомога більше болю та страждань, щоб Україна здалася.

"І, знаєте, це справді… нестерпно", - додала Каллас.