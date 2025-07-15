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РФ активизирует использование химического оружия в Украине: Каллас назвала количество атак

Вторник 15 июля 2025 23:20
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РФ активизирует использование химического оружия в Украине: Каллас назвала количество атак Фото: высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

С начала полномасштабного вторжения Россия применила химическое оружие против Украины по меньшей мере 9 тысяч раз и сейчас наращивает его использование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Выступая перед журналистами после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, Каллас привела отчеты немецкой и нидерландской разведок, которые свидетельствуют о том, что РФ применила химическое оружие по меньшей мере 9 тысяч раз с начала полномасштабного вторжения в Украину. Сейчас страна-агрессор наращивает его использование.

"Поскольку разведывательные службы заявляют об усилении этой ситуации, я считаю, что это (применение Россией химического оружия - ред.) вызывает большое, большое беспокойство", - отметила она.

Главный дипломат ЕС подчеркнула, что это показывает, что Россия хочет нанести как можно больше боли и страданий, чтобы Украина сдалась.

"И, знаете, это действительно... невыносимо", - добавила Каллас.

Россияне используют химическое оружие на фронте

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Совет ЕС подготовил новый санкционный регламент, в котором Россию впервые официально обвиняют в применении слезоточивого газа CS на фронте в Украине как метода ведения войны.

В пояснительной части документа чиновники ЕС ссылаются на доклады Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованные по просьбе украинской стороны в ноябре 2024-го и в феврале 2025 года.

В мае ЕС наказал Россию санкциями за использование химического оружия в Украине.

Добавим, ГУР сообщало, что российские войска системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.

Кроме того, россияне используют для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные ядовитыми веществами. Оккупанты делают это с целью поражения людей.

Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовала отчет, подтверждающий наличие отравляющего вещества в образцах, собранных в районе боевых действий в Днепропетровской области.

В этих отчетах изучаются случаи применения газа возле сел Марьевка и Ильинка в Днепропетровской области в 2024 году.

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