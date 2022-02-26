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РФ активизировала разведку дронами побережья Черного моря и Дуная

Автор: Артур Родивилов

Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывают побережье Черного моря. Также разведка осуществляется в районе реки Дунай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Против воздушных нарушителей при приближении открывается огонь и о каждом из них информируются силы командования Воздушных сил.

В ходе войны России против Украины зафиксирована попытка атаковать корабль Морской охраны с беспилотника. Украинские войска сбили российский дрон на подлете к Черноморску.

А в Николаеве украинские средства ПВО отбили атаку российских военных, помешав высадке десанта противника.

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Черное мореВторжение России в Украину