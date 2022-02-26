РФ активізувала розвідку дронами узбережжя Чорного моря і Дунаю

Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря. Також розвідка здійснюється в районі річки Дунай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ..
Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь і про кожного з них інформуються сили командування Повітряних сил.
В ході війни Росії проти України зафіксована спроба атакувати корабель морської охорони з безпілотника. Українські війська збили російський дрон на підльоті до Чорноморська.
А в Миколаєві українські засоби ППО відбили атаку російських військових, завадивши висадці десанту противника.