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РФ активизировала разведку дронами побережья Черного моря и Дуная

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Суббота 26 февраля 2022 07:57
РФ активизировала разведку дронами побережья Черного моря и Дуная Фото: дрон атаковал судно "Григорий Куропятников" (dpsu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Беспилотные летательные аппараты агрессора с высоты около 1 км разведывают побережье Черного моря. Также разведка осуществляется в районе реки Дунай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Против воздушных нарушителей при приближении открывается огонь и о каждом из них информируются силы командования Воздушных сил.

В ходе войны России против Украины зафиксирована попытка атаковать корабль Морской охраны с беспилотника. Украинские войска сбили российский дрон на подлете к Черноморску.

А в Николаеве украинские средства ПВО отбили атаку российских военных, помешав высадке десанта противника.

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