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РФ активізувала розвідку дронами узбережжя Чорного моря і Дунаю

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Субота 26 лютого 2022 07:57
РФ активізувала розвідку дронами узбережжя Чорного моря і Дунаю Фото: дрон атакував судно "Григорій Куроп'ятников" (dpsu.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Безпілотні літальні апарати агресора з висоти близько 1 км розвідують узбережжя Чорного моря. Також розвідка здійснюється в районі річки Дунай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ..

Проти повітряних порушників при наближенні відкривається вогонь і про кожного з них інформуються сили командування Повітряних сил.

В ході війни Росії проти України зафіксована спроба атакувати корабель морської охорони з безпілотника. Українські війська збили російський дрон на підльоті до Чорноморська.

А в Миколаєві українські засоби ППО відбили атаку російських військових, завадивши висадці десанту противника.

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