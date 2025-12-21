РФ у 2025 році витратила на війну проти України майже на 20% більше, ніж планувала, - ЦПД

"За підсумками 2025 року воєнні витрати Росії вищі від запланованого рівня майже на 20%", - повідомили у ЦПД.

За оцінкою Міноборони РФ, загальні витрати сягнуть 15,9 трлн рублів (198,8 млрд доларів) або 7,3% ВВП. Це на 2,4 трлн рублів (30 млрд доларів) більше, ніж закладалося в російському бюджеті.

У середньому країна-агресор витрачає на війну проти України 213 млрд рублів на тиждень (2,7 млрд доларів). Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону.

Зазначається, що це лише видатки по лінії Міноборони. Окремо на плечі регіонів лягають виплати контрактникам, компенсації родинам загиблих, лікування поранених, протезування та поховання. Для багатьох суб’єктів РФ це стає непосильним фінансовим тягарем.

"Навіть за умов дефіцитного бюджету та скорочення нафтово-газових доходів Кремль лише нарощує воєнні видатки. Така політика свідчить, що війна та імперські амбіції для (російського диктатора Володимира - ред.) Путіна важливіші, ніж економічна стабільність держави", - зазначили у ЦПД.