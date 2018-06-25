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В РФ 2 июля начнется подготовительное слушание по делу украинского политзаключенного Гриба

НовостиОбщество    25.06.2018 - 20:13
Фото: Павел Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)
Фото: Павел Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)

Дело Гриба передано в Северо-Кавказский окружной военный суд

В России 2 июля состоится подготовительное слушание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, а через две недели начнется слушание по существу. Об этом сообщила российский адвокат Марина Дубровина на брифинге в "Украинском кризисном медиа-центре". 

По ее словам, дело Гриба передано в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

"Я очень прошу тех людей, которые могут приехать, поддержать Павла в Северо-Кавказском окружном суде", - сказала она. 

Напомним, также она сообщила, что Гриб не получает лечение в тюрьме Российской Федерации.

"После того, как его поместили в следственный изолятор (в 2017 году, - ред.), у него было, по российским меркам, глубокое обследование, хотя таких специалистов в Краснодарском крае нет - из-за того, что у Павла очень редкое заболевание. Поэтому то лечение, которое было ему назначено, является очень условным, поскольку он фактически никаких медикаментов не получал", - сообщила она. 

 

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Теги публикации: Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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