В РФ 2 июля начнется подготовительное слушание по делу украинского политзаключенного Гриба

Дело Гриба передано в Северо-Кавказский окружной военный суд

В России 2 июля состоится подготовительное слушание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба, а через две недели начнется слушание по существу. Об этом сообщила российский адвокат Марина Дубровина на брифинге в "Украинском кризисном медиа-центре".

По ее словам, дело Гриба передано в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

"Я очень прошу тех людей, которые могут приехать, поддержать Павла в Северо-Кавказском окружном суде", - сказала она.

Напомним, также она сообщила, что Гриб не получает лечение в тюрьме Российской Федерации.

"После того, как его поместили в следственный изолятор (в 2017 году, - ред.), у него было, по российским меркам, глубокое обследование, хотя таких специалистов в Краснодарском крае нет - из-за того, что у Павла очень редкое заболевание. Поэтому то лечение, которое было ему назначено, является очень условным, поскольку он фактически никаких медикаментов не получал", - сообщила она.