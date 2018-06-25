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В РФ 2 липня розпочнеться підготовче слухання у справі українського політв'язня Гриба

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 20:13
Фото: Павло Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)
Фото: Павло Гриб (twitter.com/Mariana_Betsa)

Справу Гриба передано в Північно-Кавказький окружний військовий суд

У Росії 2 липня відбудеться підготовче слухання у справі українського політв'язня Павла Гриба, а через два тижні почнеться слухання по суті. Про це повідомила російський адвокат Марина Дубровіна на брифінгу в кризовому "Українському медіа-центрі".

За її словами, справу Гриба передано в Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону.

"Я дуже прошу тих людей, які можуть приїхати, підтримати Павла в Північно-Кавказькому окружному суді", - сказала вона.

Нагадаємо, також вона повідомила, що Гриб не отримує лікування у в'язниці Російської Федерації.

"Після того, як його помістили в слідчий ізолятор (в 2017 році, - ред.), у нього було, за російськими мірками, глибоке обстеження, хоча таких фахівців в Краснодарському краї немає - через те, що у Павла дуже рідкісне захворювання. Тому те лікування, яке було йому призначено, є дуже умовним, оскільки він фактично ніяких медикаментів не отримував", - повідомила вона.

 

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Теги публікації: Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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