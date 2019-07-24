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Результаты выборов: на шести округах победили кандидаты с отрывом менее 1%

Новости » Выборы 2019    24.07.2019 - 18:44
Результаты выборов: на шести округах победили кандидаты с отрывом менее 1%
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наименьший разрыв в процентном отношении - 0,18% в округе №119

На шести участковых избирательных комиссиях победили кандидаты в народные депутаты на выборах в Раду с отрывом менее 1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чесно". 

Как сообщается, наименьший разрыв в процентном отношении - 0,18% (или 140 голосов) - в округе 119 (Львовская область) - там победу "выгрыз" действующий народный депутат Михаил Бондарь.

По количеству голосов - 96 голосов - наименьший отрыв в округе № 51 (Донецкая область).

На округе 119 выиграл действующий народный депутат от этого округа Михаил Бондарь от партии "Европейская Солидарность" (15,57%, или 12 790 голосов), на втором месте - кандидат от ЧП "Слуга народа" Кавецкий Орест Юрьевич (15 39%, или 12 650 голосов). 

В округе № 68 на Закарпатье победил действующий мажоритарщик и самовыдвиженец Роберт Хорват. Он обошел кандидата от "Слуги народа" Александра Пекаря. Разница между кандидатами 0,25%.

В округе №51 в Донецкой области первое место занял кандидат 51-летний пенсионер-самовыдвиженец Александр Ковалев, набравший 200 голосов, чем установил новый антирекорд по необходимому количеству голосов, необходимых для прохождения в Верховную раду. Второе место занял самовыдвиженец, руководитель военно-гражданской администрации Зайцев Владимир Веселкина (124 голоса, 18,6%).

На этом округе также выдвигались два действующих народных депутата - Надежда Савченко, которая получила 8 голосов, а также Наталья Веселова, которая получила 4 голоса.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что согласно предварительным результатам выборов в Верховную раду, победители не определены еще в 17 округах из 199. На данный момент обработка протоколов продолжается в Донецкой (49 и 52 округа), Житомирской (66 округ), Закарпатской (70 округ), Ивано-Франковской (86 округ), Киевской (95,96, 98 округа), Кировоградской (100 округ), Луганской (107 округ), Львовской (125 округ), Николаевской (127 округ), Полтавской (148 округ), Черкасской (195 округ), Черновицкой (204 округ), Черниговской (206, 207 округа) областях.

Кроме того, по предварительным результатам, в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.

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