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Результати виборів: на шести округах перемогли кандидати з відривом менш 1%

Новини » Вибори 2019    24.07.2019 - 18:44
Результати виборів: на шести округах перемогли кандидати з відривом менш 1%
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найменший розрив у відсотковому відношенні - 0,18% в окрузі №119

На шести дільничних виборчих комісіях перемогли кандидати в народні депутати на вибори в Раду з відривом менше 1%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чесно".

Як повідомляється, найменший розрив у відсотковому відношенні - 0,18% (або 140 голосів) - в окрузі 119 (Львівська область) - там перемогу "вигриз" чинний народний депутат Михайло Бондар.

За кількістю голосів - 96 голосів - найменший відрив в окрузі № 51 (Донецька область).

На окрузі 119 виграв чинний народний депутат від цього округу Михайло Бондар від партії "Європейська Солідарність" (15,57%, або 12 790 голосів), на другому місці - кандидат від ПП "Слуга народу" Кавецький Орест Юрійович (15 39%, або 12 650 голосів).

В окрузі № 68 на Закарпатті переміг мажоритарник і самовисуванець Роберт Хорват. Він обійшов кандидата від "Слуги народу" Олександра Пекаря. Різниця між кандидатами 0,25%.

В окрузі №51 у Донецькій області перше місце зайняв кандидат 51-річний пенсіонер-самовисуванець Олександр Ковальов, який набрав 200 голосів, ніж встановив новий антирекорд за необхідної кількості голосів, необхідних для проходження у Верховну раду. Друге місце посів самовисуванець, керівник військово-цивільної адміністрації Зайцев Володимир Веселкін (124 голоси, 18,6%).

На цьому окрузі також висувалися два діючих народних депутата - Надія Савченко, яка отримала 8 голосів, а також Наталія Веселова, яка отримала 4 голоси.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно з попередніми результатами виборів у Верховну раду, переможців не визначено ще в 17 округах з 199. На даний момент обробка протоколів триває в Донецькій (49 і 52 округи), Житомирській (66 округ), Закарпатській (70 округ), Івано-Франківській (86 округ), Київської (95,96, 98 округу), Кіровоградській (100 округ), Луганській (107 округ), Львівської (125 округ), Миколаївській (127 округ), Полтавській (148 округ), Черкаській (195 округ), Чернівецькій (204 округ), Чернігівській (206, 207 округу) областях.

Крім того, за попередніми результатами, у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.

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