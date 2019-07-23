Результати виборів в Раду: хто виграє на округах в Дніпрі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Остаточні результати виборів у Ради будуть оприлюднені до 5 серпня

За попередніми результатами виборів у Верховну раду України на даний момент в Дніпрі та Дніпропетровській області пораховано 100% протоколів на 14 мажоритарних округах з 17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Центрвиборчкому.

Відзначимо, на даний момент серед переможців у Дніпропетровській області один самовисуванець, решта - представники "Слуги народу". Зокрема, на 33-му окрузі переміг актор студії "Квартал 95" Юрій Корявченков ("Юзік").

Переможці на округах у Дніпропетровській області

26 округ - Кирилл Нестеренко ( "Слуга народу")

27 округ - В'ячеслав Медяник ("Слуга народу")

28 округ - Юрій Мисягін ( "Слуга народу")

30 округ - Ганна Лічман ( "Слуга народу")

31 округ - Володимир Захарченко ( "Слуга народу")

32 округ - Олена Криворучкіна ("Слуга народу")

33 округ - Юрій Корявченков ("Слуга народу")

34 округ - Дмитро Чорний ("Слуга народу")

35 округ - Денис Гермас ("Слуга народу")

36 округ - Роман Каптєлов ( "Слуга народу")

37 округ - Дмитро Шпенов (самовисування)

38 округ - Владислав Бородін ("Слуга народу")

39 округ - Сергій Северин ("Слуга народу")

40 округ - Олександр Трухін ("Слуга народу)

На даний момент опрацювання протоколів в Дніпропетровській області продовжується на трьох округах Так, на 24 окрузі опрацьовано 82,55% протоколів, лідирує представник "Слуги народу" Дмитро Кисилевський (59,73%). На другому місці по округу кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" Олег Семенко (11,96%), на третьому - самовисуванець Юрій Береза (7,55%). Також на окрузі балотуються кандидати від "Європейської солідарності" Віктор Найдьонов (4,42%), "Опозиційного блоку" Олександр Віленський (3,92%), Соціалістичної партії Яна Бутиріна (1,29%), а також семеро самовисуванців. Серед самовисуванців - Олександр Чебанов (2,20%), Сергій Шевченко (2,13%), Олег Говоруха (2,01%), Ольга Барановська (1,93%), Сергій Ісхаков (1,09%), Юлія Гершун (0,93%) і Валерій Петренко (0,78%).

На 25 окрузі опрацьовано 98,79% протоколів, лідирує Маким Бужанський (28,21%) від "Слуг народу", на другому місці - самовисуванець Максим Курячий (19,75%), на третьому - також самовисуванець Загід Краснов (14,67%), на четвертому - самовисуванець Андрій Богдан (8,41%). Всього на окрузі 24 кандидата. Від "Опозиційної платформи - За життя" - Олексій Лещенко (6,43%), від "Європейської солідарності" - Юлія Сегеда (4,80%), від "Опозиційного блоку" - Артем Решетилов (2,51%), від партії "Сила і Честь" - Владислав Котов (1,57%), від "Батьківщини" Сергій Черкаський (1,14%). Крім того, на окрузі балотується ще 15 самовисуванців: Сергій Бейко (3,16%), Руслан Вишневецький (2,89%), Сергій Лук'яненко (1,63%), решта самовисуванці не набирають більше 1% голосів - Михайло Яценко, Станіслав Попека, Олег Кучин, Олександр Назаренко, Владислав Малько, Станіслав Погуляй, Роман Сердюк, Яна Копєйкіна, Семен Юрченко, Віктор Волков, Віталій Заєць, Віталій Бричка.

На 29 окрузі опрацьовано 69,76% протоколів, тут також лідирує кандидат від "Слуги народу" - Сергій Демченко (53,20%), на другому місці - кандидат від ОПЗЖ Олександр Юрчак (8,69%), на третьому і четвертому - самовисуванці Олександр Широких (8,43%) і Максим Голосний (6,74%), на п'ятому - Дмитро Кішка (4,32%) від "Європейської солідарності". На шостому місці кандидат від "Батьківщини" Володимир Гарькавий (4,17%), на сьомому - представник партії "Сила і честь" Ігор Камінський (3,55%), на восьмому - кандидат від "Оппоблока" Сергій Мельник (2,81%), далі слідують три самовисуванці - Сергій Джихур (1,21%), Станіслав Тягло (1,19%), Маласай Віталій (1,18%), і кандидат від "Свободи" Василь Сектименко (1,05%). Всього на окрузі 19 кандидатів. Зокрема, кандидати від "Самопомочі" Владислав Колесніков, від партії "Патріот" Едуард Капуста, від партії "Разом сила" Олександр Максименко та самовисуванці Роман Москаленко, Юрій Кисіль, Вікторія Припадчева і Марлен Місіратов не набирають більше 1% голосів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за попередніми даними вже визначилися перші 100 мажоритарників-переможців на округах.