Результаты выборов в Раду: определились уже более 160 нардепов-мажоритарщиков

По предварительным результатам выборов в Верховную раду, на данным момент уже известны победители в 163 мажоритарных округах из 199. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома.

На данный момент обработка протоколов продолжается, по многомандатному избирательному округу в Раду проходят пять партий ("Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За життя", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос").

Согласно предварительным результатам, в большинстве округов выигрывают представители партии "Слуга народа". В частности, из 163 победителей 105 - от "Слуги народа", 42 самовыдвиженца, 5 кандидатов от "Оппозиционного блока", по три - от "Оппозиционной платформы - За життя" и "Голоса", два - от "Европейской солидарности" и по одному от "Свободы", партий "Белая Церковь вместе" и "Единый центр".

Сейчас обработки протоколов продолжается. Как ожидается, официальные результаты выборов в Раду должны быть обнародованы до 5 августа.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 23 июля ЦИК начал принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями. Первыми протоколы сдали 37-й округ (Днепропетровская область) и 146-й округ (Полтавская область).