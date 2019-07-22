Результати виборів: визначилися ще шість нардепів-мажоритарників

Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

За результатами виборів до Ради проходять ще кілька самовисуванців

За результатами виборів до Ради стали відомі імена ще шістьох майбутніх нардепів, які перемогли на мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну систему ЦВК.

За даними ЦВК, станом на 12:50 опрацьовано 100% електронних протоколів ще в кількох округах:

Сумська область

160 округ - Ігор Молоток (самовисуванець)

Полтавська область

146 округ - Юрій Шаповалов (самовисуванець)

147 округ - Олег Кулинич (самовисуванець)

Миколаївська область

131 округ - Артем Чорноморов ("Слуга народу")

Івано-Франківська область

83 округ - Оксана Савчук (ВО "Свобода")

Харківська область

181 округ - Дмитро Микиша ("Слуга народу")

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області програють всі кандидати, яких напередодні виборів підтримали угорські політики. За даними ЦВК, Василь Брензович, Йосип Борто та Микло Товт програють опонентам в одномандатних округах.

Зазначимо, ЦВК обробила вже 57% електронних протоколів. На даний момент голоси за партійні списки розподіляються наступним чином: "Слуга народу" - 42,47%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,91%, "Європейська солідарність" - 8,60%, "Батьківщина" - 8,02%, партія "Голос" - 6,38%.