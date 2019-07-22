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Результати виборів: визначилися ще шість нардепів-мажоритарників

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 13:14
Результати виборів: визначилися ще шість нардепів-мажоритарників
Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

За результатами виборів до Ради проходять ще кілька самовисуванців

За результатами виборів до Ради стали відомі імена ще шістьох майбутніх нардепів, які перемогли на мажоритарних округах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційну систему ЦВК.

За даними ЦВК, станом на 12:50 опрацьовано 100% електронних протоколів ще в кількох округах:

Сумська область

  • 160 округ - Ігор Молоток (самовисуванець)

Полтавська область

  • 146 округ - Юрій Шаповалов (самовисуванець)
  • 147 округ - Олег Кулинич (самовисуванець)

Миколаївська область

  • 131 округ - Артем Чорноморов ("Слуга народу")

Івано-Франківська область

  • 83 округ - Оксана Савчук (ВО "Свобода")

Харківська область

  • 181 округ - Дмитро Микиша ("Слуга народу")

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області програють всі кандидати, яких напередодні виборів підтримали угорські політики. За даними ЦВК, Василь Брензович, Йосип Борто та Микло Товт програють опонентам в одномандатних округах.

Зазначимо, ЦВК обробила вже 57% електронних протоколів. На даний момент голоси за партійні списки розподіляються наступним чином: "Слуга народу" - 42,47%, "Опозиційна платформа - За життя" - 12,91%, "Європейська солідарність" - 8,60%, "Батьківщина" - 8,02%, партія "Голос" - 6,38%.

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