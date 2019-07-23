Результаты выборов: определились еще более 20 нардепов-мажоритарщиков

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украиныопределились победители еще в 26 мажоритарных округах. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 97,32% протоколов.

По информации ЦИК, 100% протоколов обработаны на следующих округах:

Волынская область

19 округ - Игорь Гузь (самовыдвижение)

Днепропетровская область

27 округ - Вячеслав Медяник ("Слуга народа")

35 округ - Денис Гермас ("Слуга народа")

40 округ - Александр Трухин ("Слуга народа)

Ивано-Франковская область

89 округ - Владимир Тимофийчук ("Слуга народа")

Киевская область

92 округ - Валерий Колюх ("Слуга народа")

Кировоградская область

102 округ - Олесь Довгий (самовыдвижение)

Луганская область

114 округ - Сергей Шахов (самовыдвижение)

Львовская область

115 округ - Наталия Пипа ("Голос")

116 округ - Николай Княжицкий ("Европейская солидарность")

Николаевская область

129 округ - Игорь Копытин ("Слуга народа")

130 округ - Игорь Негулевский ("Слуга народа")

Ровенская область

156 округ - Сергей Литвиненко ("Слуга народа")

Сумская область

157 округ - Татьяна Рябуха ("Слуга народа")

Тернопольская область

166 округ - Николай Люшняк (самовыдвижение)

Харьковская область

171 округ - Виктория Кинзбурская ("Слуга народа")

179 округ - Алексей Кучер ("Слуга народа")

Херсонская область

182 округ - Павел Павлиш ("Слуга народа")

183 округ - Виктория Вагнер ("Слуга народа")

185 округ - Владимир Иванов ("Слуга народа")

Хмельницкая область

189 округ - Елена Копанчук ("Слуга народа")

190 округ - Алексей Жмеренецкий ("Слуга народа")

191 округ - Виктор Бондарь (самовыдвижение)

Черкасская область

197 округ - Александр Скичко ("Слуга народа")

200 округ - Антон Яценко (самовыдвижение)

Черниговская область

208 округ - Валерий Давиденко (самовыдвижение)

Как сообщало РБК-Украина, по предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины сейчас уже известны имена первых 100 мажоритарщиков, которые победили на округах.

Напомним, предварительные результаты внеочередных парламентских выборов говорят о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.