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Результаты выборов: определились еще более 20 нардепов-мажоритарщиков


ЦИК обработала уже более 97% протоколов

По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украиныопределились победители еще в 26 мажоритарных округах. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 97,32% протоколов.

По информации ЦИК, 100% протоколов обработаны на следующих округах:

Волынская область

  • 19 округ - Игорь Гузь (самовыдвижение)

Днепропетровская область

  • 27 округ - Вячеслав Медяник ("Слуга народа")
  • 35 округ - Денис Гермас ("Слуга народа")
  • 40 округ - Александр Трухин ("Слуга народа)

Ивано-Франковская область

  • 89 округ - Владимир Тимофийчук ("Слуга народа")

Киевская область

  • 92 округ - Валерий Колюх ("Слуга народа")

Кировоградская область

  • 102 округ - Олесь Довгий (самовыдвижение)

Луганская область

  • 114 округ - Сергей Шахов (самовыдвижение)

Львовская область

  • 115 округ - Наталия Пипа ("Голос")
  • 116 округ - Николай Княжицкий ("Европейская солидарность")

Николаевская область

  • 129 округ - Игорь Копытин ("Слуга народа")
  • 130 округ - Игорь Негулевский ("Слуга народа")

Ровенская область

  • 156 округ - Сергей Литвиненко ("Слуга народа")

Сумская область

  • 157 округ - Татьяна Рябуха ("Слуга народа")

Тернопольская область

  • 166 округ - Николай Люшняк (самовыдвижение)

Харьковская область

  • 171 округ - Виктория Кинзбурская ("Слуга народа")
  • 179 округ - Алексей Кучер ("Слуга народа")

Херсонская область

  • 182 округ - Павел Павлиш ("Слуга народа")
  • 183 округ - Виктория Вагнер ("Слуга народа")
  • 185 округ - Владимир Иванов ("Слуга народа")

Хмельницкая область

  • 189 округ - Елена Копанчук ("Слуга народа")
  • 190 округ - Алексей Жмеренецкий ("Слуга народа")
  • 191 округ - Виктор Бондарь (самовыдвижение)

Черкасская область

  • 197 округ - Александр Скичко ("Слуга народа")
  • 200 округ - Антон Яценко (самовыдвижение)

Черниговская область

  • 208 округ - Валерий Давиденко (самовыдвижение)

Как сообщало РБК-Украина, по предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины сейчас уже известны имена первых 100 мажоритарщиков, которые победили на округах.

Напомним, предварительные результаты внеочередных парламентских выборов говорят о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.

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