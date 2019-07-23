Результаты выборов: определились еще более 20 нардепов-мажоритарщиков
Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)
ЦИК обработала уже более 97% протоколов
По предварительным результатам выборов в Верховную раду Украиныопределились победители еще в 26 мажоритарных округах. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после обработки 97,32% протоколов.
По информации ЦИК, 100% протоколов обработаны на следующих округах:
Волынская область
- 19 округ - Игорь Гузь (самовыдвижение)
Днепропетровская область
- 27 округ - Вячеслав Медяник ("Слуга народа")
- 35 округ - Денис Гермас ("Слуга народа")
- 40 округ - Александр Трухин ("Слуга народа)
Ивано-Франковская область
- 89 округ - Владимир Тимофийчук ("Слуга народа")
Киевская область
- 92 округ - Валерий Колюх ("Слуга народа")
Кировоградская область
- 102 округ - Олесь Довгий (самовыдвижение)
Луганская область
- 114 округ - Сергей Шахов (самовыдвижение)
Львовская область
- 115 округ - Наталия Пипа ("Голос")
- 116 округ - Николай Княжицкий ("Европейская солидарность")
Николаевская область
- 129 округ - Игорь Копытин ("Слуга народа")
- 130 округ - Игорь Негулевский ("Слуга народа")
Ровенская область
- 156 округ - Сергей Литвиненко ("Слуга народа")
Сумская область
- 157 округ - Татьяна Рябуха ("Слуга народа")
Тернопольская область
- 166 округ - Николай Люшняк (самовыдвижение)
Харьковская область
- 171 округ - Виктория Кинзбурская ("Слуга народа")
- 179 округ - Алексей Кучер ("Слуга народа")
Херсонская область
- 182 округ - Павел Павлиш ("Слуга народа")
- 183 округ - Виктория Вагнер ("Слуга народа")
- 185 округ - Владимир Иванов ("Слуга народа")
Хмельницкая область
- 189 округ - Елена Копанчук ("Слуга народа")
- 190 округ - Алексей Жмеренецкий ("Слуга народа")
- 191 округ - Виктор Бондарь (самовыдвижение)
Черкасская область
- 197 округ - Александр Скичко ("Слуга народа")
- 200 округ - Антон Яценко (самовыдвижение)
Черниговская область
- 208 округ - Валерий Давиденко (самовыдвижение)
Как сообщало РБК-Украина, по предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины сейчас уже известны имена первых 100 мажоритарщиков, которые победили на округах.
Напомним, предварительные результаты внеочередных парламентских выборов говорят о том, что в Верховной раде девятого созыва будут представлены пять политических сил.