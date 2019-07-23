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Результати виборів: визначилися ще понад 20 нардепів-мажоритарників

Новини » Вибори 2019    23.07.2019 - 17:57
Результати виборів: визначилися ще понад 20 нардепів-мажоритарників
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

ЦВК опрацювала вже більше 97% протоколів

За попередніми результатами виборів у Верховну раду України визначилися переможці ще в 26 мажоритарних округах. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії після обробки 97,32% протоколів.

За інформацією ЦВК, 100% протоколів оброблені на наступних округах:

Волинська область

  • 19 округ - Ігор Гузь (самовисування)

Дніпропетровська область

  • 27 округ - В'ячеслав Медяник ("Слуга народу")
  • 35 округ - Денис Гермас ("Слуга народу")
  • 40 округ - Олександр Трухін ("Слуга народу)

Івано-Франківська область

  • 89 округ - Володимир Тимофійчук ("Слуга народу")

Київська область

  • 92 округ - Валерій Колюх ("Слуга народу")

Кіровоградська область

  • 102 округ - Олесь Довгий (самовисування)

Луганська область

  • 114 округ - Сергій Шахов (самовисування)

Львівська область

  • 115 округ - Наталія Піпа ("Голос")
  • 116 округ - Микола Княжицький ("Європейська солідарність")

Миколаївська область

  • 129 округ - Ігор Копитін ("Слуга народу")
  • 130 округ - Ігор Негулевський ("Слуга народу")

Рівненська область

  • 156 округ - Сергій Литвиненко ("Слуга народу")

Сумська область

  • 157 округ - Тетяна Рябуха ("Слуга народу")

Тернопільська область

  • 166 округ - Микола Люшняк (самовисування)

Харківська область

  • 171 округ - Вікторія Кинзбурська ("Слуга народу")
  • 179 округ - Олексій Кучер ("Слуга народу")

Херсонська область

  • 182 округ - Павло Павлишин ("Слуга народу")
  • 183 округ - Вікторія Вагнер ("Слуга народу")
  • 185 округ - Володимир Іванов ("Слуга народу")

Хмельницька область

  • 189 округ - Олена Копанчук ("Слуга народу")
  • 190 округ - Олексій Жмеренецький ("Слуга народу")
  • 191 округ - Віктор Бондар (самовисування)

Черкаська область

  • 197 округ - Олександр Скічко ("Слуга народу")
  • 200 округ - Антон Яценко (самовисування)

Чернігівська область

  • 208 округ - Валерій Давиденко (самовисування)

Як повідомляло РБК-Україна, за попередніми результатами виборів у Верховну раду України вже відомі імена перших 100 мажоритарників, які перемогли на округах.

Нагадаємо, попередні результати позачергових парламентських виборів говорять про те, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.

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