Результати виборів: визначилися ще понад 20 нардепів-мажоритарників

Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)

ЦВК опрацювала вже більше 97% протоколів

За попередніми результатами виборів у Верховну раду України визначилися переможці ще в 26 мажоритарних округах. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії після обробки 97,32% протоколів.

За інформацією ЦВК, 100% протоколів оброблені на наступних округах:

Волинська область

19 округ - Ігор Гузь (самовисування)

Дніпропетровська область

27 округ - В'ячеслав Медяник ("Слуга народу")

35 округ - Денис Гермас ("Слуга народу")

40 округ - Олександр Трухін ("Слуга народу)

Івано-Франківська область

89 округ - Володимир Тимофійчук ("Слуга народу")

Київська область

92 округ - Валерій Колюх ("Слуга народу")

Кіровоградська область

102 округ - Олесь Довгий (самовисування)

Луганська область

114 округ - Сергій Шахов (самовисування)

Львівська область

115 округ - Наталія Піпа ("Голос")

116 округ - Микола Княжицький ("Європейська солідарність")

Миколаївська область

129 округ - Ігор Копитін ("Слуга народу")

130 округ - Ігор Негулевський ("Слуга народу")

Рівненська область

156 округ - Сергій Литвиненко ("Слуга народу")

Сумська область

157 округ - Тетяна Рябуха ("Слуга народу")

Тернопільська область

166 округ - Микола Люшняк (самовисування)

Харківська область

171 округ - Вікторія Кинзбурська ("Слуга народу")

179 округ - Олексій Кучер ("Слуга народу")

Херсонська область

182 округ - Павло Павлишин ("Слуга народу")

183 округ - Вікторія Вагнер ("Слуга народу")

185 округ - Володимир Іванов ("Слуга народу")

Хмельницька область

189 округ - Олена Копанчук ("Слуга народу")

190 округ - Олексій Жмеренецький ("Слуга народу")

191 округ - Віктор Бондар (самовисування)

Черкаська область

197 округ - Олександр Скічко ("Слуга народу")

200 округ - Антон Яценко (самовисування)

Чернігівська область

208 округ - Валерій Давиденко (самовисування)

Як повідомляло РБК-Україна, за попередніми результатами виборів у Верховну раду України вже відомі імена перших 100 мажоритарників, які перемогли на округах.

Нагадаємо, попередні результати позачергових парламентських виборів говорять про те, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.