Результати виборів: визначилися ще понад 20 нардепів-мажоритарників
Фото: голосування на виборах (Віталій Носач, РБК-Україна)
ЦВК опрацювала вже більше 97% протоколів
За попередніми результатами виборів у Верховну раду України визначилися переможці ще в 26 мажоритарних округах. Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії після обробки 97,32% протоколів.
За інформацією ЦВК, 100% протоколів оброблені на наступних округах:
Волинська область
- 19 округ - Ігор Гузь (самовисування)
Дніпропетровська область
- 27 округ - В'ячеслав Медяник ("Слуга народу")
- 35 округ - Денис Гермас ("Слуга народу")
- 40 округ - Олександр Трухін ("Слуга народу)
Івано-Франківська область
- 89 округ - Володимир Тимофійчук ("Слуга народу")
Київська область
- 92 округ - Валерій Колюх ("Слуга народу")
Кіровоградська область
- 102 округ - Олесь Довгий (самовисування)
Луганська область
- 114 округ - Сергій Шахов (самовисування)
Львівська область
- 115 округ - Наталія Піпа ("Голос")
- 116 округ - Микола Княжицький ("Європейська солідарність")
Миколаївська область
- 129 округ - Ігор Копитін ("Слуга народу")
- 130 округ - Ігор Негулевський ("Слуга народу")
Рівненська область
- 156 округ - Сергій Литвиненко ("Слуга народу")
Сумська область
- 157 округ - Тетяна Рябуха ("Слуга народу")
Тернопільська область
- 166 округ - Микола Люшняк (самовисування)
Харківська область
- 171 округ - Вікторія Кинзбурська ("Слуга народу")
- 179 округ - Олексій Кучер ("Слуга народу")
Херсонська область
- 182 округ - Павло Павлишин ("Слуга народу")
- 183 округ - Вікторія Вагнер ("Слуга народу")
- 185 округ - Володимир Іванов ("Слуга народу")
Хмельницька область
- 189 округ - Олена Копанчук ("Слуга народу")
- 190 округ - Олексій Жмеренецький ("Слуга народу")
- 191 округ - Віктор Бондар (самовисування)
Черкаська область
- 197 округ - Олександр Скічко ("Слуга народу")
- 200 округ - Антон Яценко (самовисування)
Чернігівська область
- 208 округ - Валерій Давиденко (самовисування)
Як повідомляло РБК-Україна, за попередніми результатами виборів у Верховну раду України вже відомі імена перших 100 мажоритарників, які перемогли на округах.
Нагадаємо, попередні результати позачергових парламентських виборів говорять про те, що у Верховній раді дев'ятого скликання будуть представлені п'ять політичних сил.